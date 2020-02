Sanremo, Santelli: “sul palco dell’Ariston l’eccellenza calabrese di Michele Affidato”

3 Febbraio 2020 17:20

Santelli: “da dieci anni a questa parte c’è un pezzo di Calabria che impreziosisce il Festival di Sanremo: è l’arte orafa del maestro Michele Affidato”

“Da dieci anni a questa parte c’è un pezzo di Calabria che impreziosisce il Festival di Sanremo: è l’arte orafa del maestro Michele Affidato, crotonese doc, cui è stato demandata l’ideazione e la realizzazione dei premi speciali, tra cui quello della critica che porta il nome di Mia Martini, altra celebre calabrese, e il premio sala stampa “Lucio Dalla”. Anche quest’anno le sue opere saliranno sul palco dell’Ariston a

rappresentare la Calabria che ci piace, quella positiva, delle eccellenze, quella che vuole farsi conoscere per i talenti e il gusto del bello che da secoli contraddistingue la nostra gente. Un plauso a Michele Affidato, affinché possa essere d’esempio per le giovani generazioni a fare del proprio ingegno e della propria arte un tratto distintivo”. E’ quanto scrive in una nota Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.

