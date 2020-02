Sanremo 2020: Poste Italiane celebra il Festival con un francobollo [FOTO]

7 Febbraio 2020 11:42

Poste Italiane celebra il Festival di Sanremo: ideato un francobollo speciale per omaggiare la 70ª edizione

Poste Italiane comunica che oggi 7 febbraio 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del Festival della canzone italiana, nella 70ª edizione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: duecentomila esemplari di fogli pari a un milione duecentomila esemplari di francobolli. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto curato dalla progettazione grafica della Rai Direzione Creativa.

La vignetta raffigura, entro un ideale sipario, la silhouette di una cantante, affiancata, a sinistra, da alcuni fiori in grafica stilizzata; sullo sfondo si intravedono una serie di motivi grafici sferici a rappresentare luci di scena. Completano il francobollo le leggende “SANREMO 2020” e “70° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Caratteristiche del foglio: riproduce, a sinistra, la medesima vignetta del francobollo, mentre, a destra, sono fustellati sei francobolli disposti su tre righe. Completano il foglio le leggende “SANREMO 2020” e “70° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA”. Formato del foglio: 220 x 146,7 mm. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Sanremo (IM).

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it . Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante orizzontali, contenente il foglio di sei francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 16€.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ha commentato la scelta di Poste Italiane: “è con grande piacere che accogliamo l’emissione del Ministero dello Sviluppo Economico e di Poste Italiane dedicata alla 70esima edizione del “Festival della Canzone Italiana”. Festeggiare questo compleanno così importante per la kermesse più conosciuta al mondo è un traguardo che ci riempie di soddisfazione e farlo con questo francobollo celebrativo significa attribuirgli ancora più valore. Il francobollo rappresenta una vera e propria comunicazione dell’arte, della bellezza e della cultura, perché capace di raccontare la nostra storia e le nostre eccellenze. E un’emissione celebrativa dedicata ai 70 anni del Festival di Sanremo ha l’importante significato di racchiudere ciò che questo straordinario evento ha rappresentato e rappresenta tuttora per la nostra città, per il nostro territorio, per il nostro Paese, conosciuto nel mondo proprio grazie alla canzone italiana. Un riconoscimento importante di cui ringraziamo il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane, per un evento che permette a Sanremo di essere conosciuta come “Città della Musica””.

