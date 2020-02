A Sanremo una parrucchiera di Reggio Calabria per acconciare i Vip: quando le professionalità diventano eccellenze

3 Febbraio 2020 12:24

E’ una donna modesta, Anna, una di quelle che amano fare piuttosto che raccontare o apparire: ma con la sua professionalità è arrivata a Sanremo da anni

Un negozio presente a Reggio Calabria da 30 anni. Un percorso che ha portato Anna Foti a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la città e non solo. La coiffeur reggina, infatti, è da dieci anni una delle parrucchiere che al Festival di Sanremo si occupano delle acconciature dei vip. In verità questo è solo un punto, forse uno dei più importanti, che appaiono sul curriculum di Anna. Corsi di aggiornamento costanti a Londra e in altre città europee, accademia all’estero, campionati mondiali di acconciature a Berlino. Insomma, Sanremo è solo una delle tappe lungo un percorso che prosegue da tre decenni. Ed è stato un caso, per lei, arrivare al Festival. “Ho fatto delle sfilate a Milano – ci racconta – e da lì è partito tutto: ho iniziato un percorso lavorativo che mi ha portata a lavorare a teatro e poi in televisione. La mia prima esperienza l’ho fatta con L’isola dei famosi, quando ancora era trasmessa dalla Rai; poi ho preso parte più volte a X Factor e a The Voice. Sono stati numerosi i programmi Rai per i quali sono stata contattata. Una delle esperienze che più mi sono rimaste nel cuore, però, è quella della Sala Nervi del Teatro Vaticano: indimenticabile”. Ma non solo, perché Anna ha preso parte a numerose Fashion Week, e ce lo dice come se fosse scontato, come se non fosse davvero un’attestazione della sua grande professionalità. Per lei è ‘solo’ lavoro, ci racconta, è passione. I riconoscimenti e le soddisfazioni sono solo una conseguenza.

E’ una donna modesta, Anna, una di quelle che amano fare piuttosto che raccontare o apparire, ed è così che solo in un secondo momento scopriamo che il suo curriculum d’eccezione non è ancora finito: è stata contattata da Claudio Baglioni per prendere parte al proprio tour, durante il quale è stata una dei parrucchieri ufficiali di tutte le tappe importanti. E poi è stata la volta di Laura Pausini e di Biagio Antonacci. Potremmo definirla la parrucchiera dei Vip, ma da dove arriva il successo di Anna Foti, oltre che dalla sua professionalità? Noi parlando con lei e conoscendola un po’, anche solo per qualche minuto, una risposta ce la siamo data: le danno fiducia per via della sua riservatezza e della sua modestia. Non si sente speciale, Anna, ma i risultati che ha ottenuto dimostrano ben altro.

In questi giorni si trova proprio lì, a Sanremo, e quando l’abbiamo incontrata, pochi giorni prima di partire, ci ha riferito che sarà un vero e proprio tour de force: “Mi diverto sempre tantissimo, ma c’è anche molto da lavorare. E’ impegnativo e io non la prendo alla leggera. A volte i miei figli mi chiedono di mandar loro delle foto, di farmi dei selfie con i vip che pettino da postare sui social, ma io lo faccio molto di rado perché sono lì per lavorare e il divertimento è messo in secondo piano. Poi Sanremo è particolarmente impegnativo: c’è prima la Vita in Diretta, poi il pre-Festival, il Festival e infine il dopo-Festival. Noi parrucchieri siamo impegnati in tutti e quattro i momenti e non è semplice“.

Che cosa si prova nell’acconciare i vip, chiediamo ad Anna, e lei risponde senza alcuna esitazione: “Le mie Vip per me sono le clienti del mio negozio, che mi danno grandi soddisfazioni. Sono molto fortunata perché ha anche delle validi collaboratrici, siamo un gruppo molto affiatato: Pinuccia, Tiziana, Graziella, Orsola, ognuna di loro apporta a questo negozio un valore aggiunto del quale difficilmente potrei fare a meno“. E proprio il negozio Anna Foti Coiffeur, qualche anno fa, è stato eletto tra i 10 negozi più belli d’Italia. “Da sola non ce l’avrei mai fatta – conclude Anna che da Reggio non si è mai voluto spostare, nonostante le sia stato proposto da più parti -, ci vuole lo staff giusto e io posso dire di averlo”.

Anna e il suo staff, nel negozio di via Firenze, desiderano regalare bellezza a tutte le donne che varcano la soglia del loro negozio. Valorizzare con taglio e colore i volti delle donne reggine, rendendole uniche e mai banali. Il successo è nel sorriso, quasi celato dall’emozione, delle clienti che specchiandosi si ammirano e acquistano anche un briciolo di sicurezza in più.

Valuta questo articolo