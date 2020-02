3 Febbraio 2020 22:25

Salvini torna a Reggio Calabria: il leader della Lega giovedì 6 febbraio in riva allo Stretto al Teatro Odeon

Matteo Salvini torna in Calabria dopo le elezioni regionali. Il leader della Lega sarà a Reggio il prossimo 6 febbraio alle 18:30 la Teatro Odeon in via Francesco Cananzi con un evento dal titolo “Adesso tocca a voi, adesso tocca a noi, cambiamo la storia!”.

