Salvini a Palermo, il leader della Lega contestato dalle sardine. “Con Musumeci non abbiamo parlato di rimpasti”

Salvini a Palermo, tappa a Palazzo d’Orleans con Musumeci e al Teatro al Massimo

Tappa a Palermo per Salvini. Il leader della Lega, accompagnato dal senatore e coordinatore regionale Candiani e dal parlamentare nazionale Minardo, oggi ha incontrato a Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati all’accessibilità della Sicilia, in particolare il trasporto aereo, i collegamenti ferroviari, la viabilità e il ponte sullo Stretto.

Il senatore Salvini ha assicurato il sostegno della propria parte politica e parlamentare a ogni iniziativa finalizzata alla coesione economica e sociale della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia con il resto del Paese.

Salvini: “Non stiamo facendo alcuna pressione”

“Non abbiamo parlato di accordi, ma di temi reali come agricoltura. Non era il momento di parlare di rimpasti o di roba del genere. Musumeci è persona stimata e stimabile, lui farà le sue scelte noi non stiamo pressando niente e nessuno“. Ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti del suo incontro con il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Voci vorrebbero che alla Lega andasse l’assessorato all’agricoltura.

Folla al Teatro Al Massimo per Salvini: sardine in piazza

Teatro strapieno e nessun posto a sedere al Teatro al Massimo di Palermo per l’iniziativa pubblica con il leader della Lega Salvini. All’esterno in tanti affollano l’ingresso nel tentativo di entrare. Fuori in piazza anche le Sardine per il loro sit-in di protesta. Un centinaio di loro “Al grido di Palermo, Palermo non si lega”, “Salvini torna al Papete”, hanno dato il via ad una manifestazione inv via Maqueda proprio a pochi metri dal teatro Al Massimo.

Salvini: “Non sopporto l’arroganza, sindaco Orlando si vergogni”

“Adoro chi la pensa diversamente da me. Ma non sopporto l’arroganza, come fa un sindaco, che è il sindaco di tutti, a dire ‘io Salvini non lo voglio?’. Si dovrebbe vergognare. Io annuncerò una volta a settimana la mia presenza a Palermo, così il sindaco manderà i netturbini a pulire’. Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo sul palco del teatro Al Massimo.

