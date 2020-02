Risultati Serie C Girone C LIVE: la Reggina allunga a +10 sul Bari, la Ternana blocca i pugliesi. La classifica aggiornata

26 Febbraio 2020 22:40

Risultati Serie C Girone C, in campo per la 28ª giornata del campionato 2019/2020: si gioca il turno infrasettimanale, la classifica aggiornata

Risultati Serie C Girone C – Turno infrasettimanale per il Girone C di Lega Pro. Si scende in campo per la 28ª giornata, il campionato è entrato nel suo momento più decisivo. In programma tante sfide interessanti che riguardano sia le zone alte che quelle basse della classifica. Vittorie per Avellino e Catania, rispettivamente contro Paganese e Picerno, pari tra Sicula Leonzio e Casertana. Vince in casa la Vibonese contro la Virtus Francavilla. Il Potenza espugna Teramo, in contemporanea la Viterbese vince in trasferta a Bisceglie e la Cavese batte il Rende. Il clou della giornata arriva infine alle 20,45: vittoria esterna della Reggina che sfrutta il pareggio tra Ternana e Bari per allungare in classifica. Vittoria casalinga per il Monopoli. Di seguito i risultati degli incontri e la classifica aggiornata:

Mercoledì 26 febbraio 2020

ore 15:00

Avellino-Paganese 1-0

Picerno-Catania 1-2

Sicula Leonzio-Casertana 2-2

ore 16:30

Vibonese-Virtus Francavilla 2-1

18:30

Bisceglie-Viterbese 0-1

Cavese-Rende 2-1

Teramo-Potenza 0-1

20:45

Catanzaro-Reggina 0-1

Monopoli-Rieti 1-0

Ternana-Bari 2-2

LA CLASSIFICA

REGGINA 66 BARI 56 MONOPOLI 54 POTENZA 52 TERNANA 50 CATANZARO 42 CATANIA 41 TERAMO 40 VIBONESE 38 VITERBESE 38 FRANCAVILLA 37 AVELLINO 37 CAVESE 37 PAGANESE 34 CASERTANA 32 PICERNO 29 SICULA LEONZIO 23 BISCEGLIE 19 RENDE 17 RIETI 12 (-5)

