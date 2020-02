Risultati Serie C Girone C: il Teramo sbanca Rieti. Domani si accende la lotta al primato, la classifica aggiornata

22 Febbraio 2020 18:07

Risultati Serie C Girone C, il campionato entra sempre più nel vivo. Importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica

RISULTATI SERIE C GIRONE C – Il campionato di Serie C entra sempre più nel vivo, in particolar modo importanti indicazioni in arrivo nel Girone C. Continua la corsa per la promozione, bagarre anche per la qualificazione ai playoff e per evitare la retrocessione. Nel primo match trasferta per il Teramo contro il Rieti, interessante sfida e che promette spettacolo tra Virtus Francavilla e Catanzaro. Il big match mette di fronte Catania e Ternana, il Bari non può permettersi passi falsi lontano dal pubblico amico contro la Cavese. Sfida sulla carta agevole per il Monopoli, l’avversario è la Sicula Leonzio. La Reggina affronta la Paganese.

Sabato 22

ore 15,00

Rieti-Teramo 0-2

ore 20,45

Francavilla-Catanzaro

Domenica 23

ore 15,00

Catania-Ternana

Cavese-Bari

Monopoli-Sicula Leonzio

Reggina-Paganese

Viterbese-Potenza

ore 17,30

Casertana-Vibonese

Picerno-Bisceglie

Rende-Avellino

LA CLASSIFICA

REGGINA 60 BARI 54 MONOPOLI 51 TERNANA 48 POTENZA 46 CATANZARO 42 CATANIA 37 TERAMO 37 VITERBESE 35 FRANCAVILLA 34 PAGANESE 34 CAVESE 33 VIBONESE 32 CASERTANA 31 AVELLINO 31 PICERNO 26 SICULA LEONZIO 19 BISCEGLIE 19 RENDE 17 RIETI 12 (-5)

