Risultati Serie C Girone C, 29ª giornata: Casertana-Cavese 2-0, interessante Reggina-Monopoli. La classifica aggiornata

29 Febbraio 2020 22:59

Risultati Serie C Girone C, la 29ª giornata: gli incontri del weekend e la classifica aggiornata. In questo weekend si può decidere tutto al vertice

Risultati Serie C Girone C – Mentre il Girone A e B si fermano per l’emergenza coronavirus, scende regolarmente in campo il raggruppamento meridionale. Nello scorso turno infrasettimanale si sono verificati importanti cambiamenti, chissà che anche in questo weekend non possano esserci sorprese. La 29ª giornata si è aperta sabato con l’anticipo Casertana-Cavese. Vittoria per i padroni di casa. Si continua con le gare della domenica: alle 15:00 giocano Reggina-Monopoli, Rende-Viterbese e Rieti-Sicula Leonzio. La Vibonese alle 15:30 affronta in trasferta il Catania. Infine alle 17:30 tutto il resto degli incontri, con Bari e Ternana che affrontano in casa rispettivamente Avellino e Bisceglie. Interessante sfida allo stesso orario tra Potenza e Catanzaro, chiudono Paganese-Teramo e Virtus Francavilla Picerno. Di seguito le partite e la classifica aggiornata con i risultati:

Sabato 29 febbario 2020

ore 20:45

Casertana-Cavese 2-0

Domenica 1 marzo 2020

ore 15:00

Reggina-Monopoli

Rende-Viterbese

Rieti-Sicula Leonzio

ore 15:30

Catania-Vibonese

ore 17:30

Bari-Avellino

Paganese-Teramo

Potenza-Catanzaro

Ternana-Bisceglie

Virtus Francavilla-Picerno

LA CLASSIFICA

REGGINA 66 BARI 56 MONOPOLI 54 POTENZA 52 TERNANA 50 CATANZARO 42 CATANIA 41 TERAMO 40 VIBONESE 38 VITERBESE 38 FRANCAVILLA 37 AVELLINO 37 CAVESE 37 CASERTANA 35 PAGANESE 34 PICERNO 29 SICULA LEONZIO 23 BISCEGLIE 19 RENDE 17 RIETI 12 (-5)

Valuta questo articolo