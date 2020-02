Risultati Serie C Girone C, 26ª giornata: Monopoli da impazzire contro il Teramo, la classifica aggiornata

15 Febbraio 2020 20:09

Risultati Serie C Girone C, 26ª giornata: le sfide di questo weekend promettono grande spettacolo, la classifica aggiornata

Risultati Serie C Girone C – Si torna in campo per la 26ª giornata di campionato. Il calendario offre sfide interessanti nel girone meridionale per le squadre in vetta alla classifica. La scorsa settimana indicazioni importanti sono venute fuori dagli scontri diretti del Granillo e del Veneziani, ma per ogni squadra è necessaria la vittoria in un momento delicato del torneo. Colpo grosso del Monopoli che ha vinto agevolmente contro il Teramo, 0-3 il risultato. Domenica alle 14,30 invece spazio a Vibonese-Viterbese, poi alle gare delle 15,00: Bisceglie-Sicula Leonzio è uno scontro diretto, avvincenti Catania-Reggina e Catanzaro-Casertana. Alle 17,30 scendono in campo Bari e Ternana, entrambe in casa rispettivamente contro Picerno e Virtus Francavilla. Il Potenza ospita il Rende, mentre la Paganese riceve il fanalino di coda Rieti.

Sabato 15 febbraio 2020

ore 18,00

Teramo-Monopoli 0-3

Domenica 16 febbraio 2020

ore 14,30

Vibonese-Viterbese

ore 15,00

Bisceglie-Sicula Leonzio

Catania-Reggina

Catanzaro-Viterbese

ore 17,30

Avellino-Cavese

Bari-Picerno

Paganese-Rieti

Potenza-Rende

Ternana-Virtus Francavilla

LA CLASSIFICA

REGGINA 59 BARI 51 MONOPOLI 51 TERNANA 48 POTENZA 45 CATANZARO 41 TERAMO 37 CATANIA 36 VITERBESE 35 CAVESE 32 FRANCAVILLA 31 PAGANESE 31 CASERTANA 30 AVELLINO 30 VIBONESE 29 PICERNO 26 BISCEGLIE 19 SICULA LEONZIO 16 RENDE 16 RIETI 12 (-5)

