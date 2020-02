Risultati Serie C Girone C, 25ª giornata: vince in trasferta il Catanzaro, big match Monopoli-Bari e Reggina-Ternana. La classifica aggiornata

8 Febbraio 2020 17:17

Risultati Serie C Girone C, 25ª giornata: il calendario propone sfide interessanti per le squadre al vertice, la classifica aggiornata

Risultati Serie C Girone C – Il calendario di questo weekend offre sfide di alta classifica. La stagione è entrata nel vivo e ogni squadra non ha più la possibilità di sbagliare. La 25ª giornata si è aperta con l’anticipo del sabato Rieti-Catanzaro, terminato 1-4. Il turno prosegue con le gare di domenica: alle 15,00 il Potenza è ospite della Sicula Leonzio, il Picerno sfida la Vibonese. Alle 17,30 si scende in campo per il primo big match Monopoli-Bari, mentre in contemporanea c’è anche Cavese-Catania. A chiudere il posticipo ‘monday night’ Reggina-Ternana. Di seguito risultati e classifica aggiornati:

Sabato 8 febbraio 2020

ore 15,00

Rieti-Catanzaro 1-4

Domenica 9 febbraio 2020

ore 15,00

Picerno-Vibonese

Casertana-Bisceglie

Rende-Paganese

Sicula Leonzio-Potenza

ore 17,30

Cavese-Catania

Monopoli-Bari

Virtus Francavilla-Avellino

Viterbese-Teramo

Lunedì 10 febbraio 2020

ore 20,45

Reggina-Ternana

LA CLASSIFICA

REGGINA 56 BARI 50 TERNANA 48 MONOPOLI 47 POTENZA 45 CATANZARO 38 TERAMO 37 CATANIA 33 VITERBESE 32 CAVESE 32 FRANCAVILLA 30 PAGANESE 30 CASERTANA 29 AVELLINO 29 VIBONESE 28 PICERNO 25 BISCEGLIE 18 RENDE 15 SICULA LEONZIO 13 RIETI 12 (-5)

