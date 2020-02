Risultati Serie C Girone C, 24ª giornata: reti inviolate tra Paganese e Cavese, la classifica

1 Febbraio 2020 22:34

Risultati Serie C Girone C, 24ª giornata, il girone meridionale continua a regalare grande spettacolo, gli ultimi aggiornamenti

Risultati Serie C Girone C e classifica – Entra sempre più nel vivo il campionato di Serie C sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Sono turni caldissimi per le zone alte e basse della classifica, grande bagarre anche per la zona playoff. La capolista Reggina affronta la Vibonese in un derby calabrese che si preannuncia infuocato. Partita sulla carta agevole per la Ternana che dovrà vedersela in casa contro la Sicula Leonzio. Promette spettacolo anche il match tra Catania e Monopoli, insidiosa la partita del Bari contro il Francavilla, la squadra di Vivarini non deve sottovalutare l’avversario.

Risultati Serie C Girone C

Sabato 1 febbraio

ore 20.45

PAGANESE-CAVESE 0-0

Domenica 2 febbraio

ore 15

BISCEGLIE-AVELLINO

CASERTANA-PICERNO

CATANIA-MONOPOLI

POTENZA-RIETI

TERAMO-RENDE

TERNANA-SICULA LEONZIO

ore 17.30

BARI-FRANCAVILLA

CATANZARO-VITERBESE

VIBONESE-REGGINA

LA CLASSIFICA

REGGINA 53 BARI 47 TERNANA 47 MONOPOLI 44 POTENZA 44 CATANZARO 35 TERAMO 34 CATANIA 33 VITERBESE 32 CAVESE 32 FRANCAVILLA 30 PAGANESE 30 VIBONESE 28 CASERTANA 28 AVELLINO 28 PICERNO 24 BISCEGLIE 17 RENDE 15 SICULA LEONZIO 12 RIETI 11

