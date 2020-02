Messina, stavano andando a scaricare rifiuti nel torrente Bisconte: gli agenti appostati li inseguono e li denunciano [FOTO]

28 Febbraio 2020 12:48

Il conducente, in precedenza denunciato per lo stesso reato, ed il passeggero, proprietario del veicolo, sono stati denunciati in quanto privi di qualsiasi autorizzazione al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il sindaco di Messina: “Perché siamo così luridi ed incorreggibili?”

Gli agenti della squadra Tutela Spiagge e Torrenti della Polizia Municipale di Messina, ieri all’alba, a seguito di un appostamento, hanno intercettato un autocarro carico di materiale da demolizione pronto per essere scaricato in zona Bisconte. Il conducente, in precedenza denunciato per lo stesso reato, ed il passeggero, proprietario del veicolo, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 256 D.lgv 152/06 in quanto privi di qualsiasi autorizzazione al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Ulteriori accertamenti sono in corso sul veicolo, ritenuto dagli agenti operanti di probabile provenienza illecita. Il conducente è stato inoltre multato perché alla guida di veicolo con patente scaduta art. 126 CDS, sprovvisto di copertura assicurativa art. 193 CDS, e di revisione periodica art. 80 CDS.”Perché siamo così luridi ed incorreggibili?“- scrive il sindaco di Messina sui social commentando quanto accaduto.

