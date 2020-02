3 Febbraio 2020 12:41

Reggio Calabria nel degrado, cumuli di immondizia in via Polistena: “non pagherò più le tasse”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la città è letteralmente invasa da cumuli di spazzatura. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, vi sono cumuli di rifiuti in via Polistena. Un lettore scrive: “non pagherò più le tasse visto che non ci sono adeguati servizi”.

Lettera firmata

