Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di spazzatura in via Ipponio [FOTO]

10 Febbraio 2020 10:41

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di spazzatura in via Ipponio accanto la Chiesa del Soccorso

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, vi sono cumuli di rifiuti in via Ipponio accanto la Chiesa del Soccorso.

