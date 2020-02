Reggio Calabria nel degrado: “la città vive nell’abbandono e nell’incuria ma mai rassegnarsi a questa triste realtà” [FOTO]

9 Febbraio 2020 12:42

Reggio Calabria nel degrado, la lettera dei residenti di via Demetrio Tripepi: “profondo degrado ed abbandono in prossimità dell’ingresso della Tomba Ellenica”

Di seguito il testo integrale della lettera dei residenti di via Demetrio Tripepi a Reggio Calabria scritta e trasmessa “agli organi competenti in diverse occasioni, insieme a segnalazioni telefoniche inoltrate quotidianamente, nello sconforto generale di chi telefonava e di chi riceveva le chiamate. Purtroppo non solo nulla è cambiato ma addirittura la convivenza con questo impietoso degrado si è ormai cronicizzata a causa di una totale indifferenza degli amministratori comunali che, nel corso degli anni, hanno per lo più annunciato l’adozione di misure e provvedimenti che avrebbero dovuto risolvere i problemi dei cittadini ma che si sono tradotti solo in interventi tampone per gestire l’emergenza divenuta ormai strutturale quindi gigantesca e ingestibile. Con le elezioni potrà cambiare qualcosa? Chi si candida alla guida dell’amministrazione, invece della solita aria fritta, ha le idee chiare per risolvere la situazione e soprattutto un piano operativo da attuare efficacemente? Prima di andare a votare vorremmo delle risposte concrete e più confortanti di quelle ricevute fino ad ora”.

“Questa lettera –scrivono i residenti di via Tripepi– è rivolta a tutti i reggini che amano Reggio, quindi anche a coloro i quali lavorano direttamente o indirettamente per l’amministrazione comunale, fornendoci servizi. Vogliamo mostrare le immagini di alcuni scorci, poco edificanti, che deturpano la bellezza della nostra città, dovremmo indignarci tutti, sia coloro che pagano i tributi perché è un obbligo, sia coloro che lo fanno per senso di civiltà e per avere servizi efficienti. Chiunque vedendo questa vergognosa sporcizia, segno inequivocabile di degrado e di abbandono, dovrebbe provare un senso di tristezza. Tale sentimento però non deve mai trasformarsi in passiva rassegnazione, perché ciò significherebbe credere che qui le cose non possano mai migliorare. Esiste – proseguono– da decenni una parte marcia che si diletta a sfregiare, deturpare e sporcare continuamente la nostra città, noi tutti dobbiamo mostrare resilienza e tenacia; abbiamo continuato a segnalare alle autorità luoghi e angoli urbani in attesa di riconquistare un minimo di decoro. Continueremo ad oltranza nonostante l’amara certezza che molto spesso le segnalazioni rimangono inascoltate. Vogliamo pazientemente insistere per essere una voce che non tace mai, una coscienza collettiva che lotta per tutelare la dignità della propria città, che non è diversa dalla dignità personale, bensì parte di essa. Se ciascuno di noi abbraccerà questo concetto, ogni giorno non dovremo più rinunciare ad un altro pezzo di territorio, che diventa una discarica a cielo aperto tra sguardi indifferenti. Sospinti dal desiderio di collaborare con l’amministrazione, affinché non solo i residenti ma tutti i cittadini possano godere delle bellezze che offre il nostro territorio, rinnoviamo ancora una volta la segnalazione che, nel cuore della città, a circa 200 metri dal museo e dal palazzo della Regione, in via Demetrio Tripepi, in prossimità della Tomba Ellenica, nota area archeologica, come testimoniano le foto inviate, regna un totale abbandono. Cogliamo l’occasione per complimentarci con gli operatori ecologici che, giornalmente per numerose ore e con l’uso di molti mezzi di spazzamento, puliscono i rifiuti abbandonati per terra a Piazza del Popolo, a conclusione della giornata di mercato.

Sarebbe auspicabile –aggiungono– che, in tempi brevi, venissero consegnati i mastelli anche ai venditori ambulanti del mercatino, affinché anche loro possano effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo piccolo accorgimento consentirebbe agli operatori di avere più tempo da dedicare alla pulizia di tante strade adiacenti la zona mercatale, con notevoli vantaggi per l’intera comunità. Ciascuno di noi può, anzi deve contribuire a disseminare la cultura del decoro urbano, senza demandare ad un altro, per migliorare la vivibilità della nostra bella Reggio. Noi continuiamo a sperarci …e voi? Si ringraziano anticipatamente quei funzionari comunali per la tutela e l’igiene ambientale, responsabili nucleo operativo vigili urbani, dirigenti comunali che offriranno il proprio contributo professionale e civico, per evitare che ogni giorno rifiuti di ogni genere vengano abbandonati per terra nell’area archeologica e mercatale. Tutto nasce dall’amore, amore per sé stessi, per la famiglia, per la città, per i luoghi ai quali sono legati i ricordi personali e la memoria del passato. Impegniamoci per consegnare ai nostri figli una città più bella, più pulita, altrimenti capiranno che qui non cambierà mai nulla perché l’acquiescenza governa sovrana. I figli di questa terra andranno via, ritorneranno di tanto in tanto e proveranno la delusione di constatare che non solo nulla è cambiato, ma che la bruttezza ha conquistato un altro pezzo della città”, concludono.

