Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, cumuli di spazzatura in Villini Svizzeri [FOTO]

11 Febbraio 2020 10:54

Reggio Calabria nel degrado: cumuli di immondizia in via Villini Svizzeri, le immagini

Non finisce più l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la città è invasa da cumuli di spazzatura da nord a sud. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, al civico 41 di via Villini Svizzeri da giorni non viene ritirata l’immondizia creando così un cumulo maleodorante.

