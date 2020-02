Reggio Calabria: continua l’azione di bonifica della città, fino a questa mattina recuperate ad Arghillà oltre 150 tonnellate di rifiuti [FOTO]

6 Febbraio 2020 13:31

Reggio Calabria nel degrado: continua, senza sosta, l’opera di bonifica del territorio dalle micro-discariche

Continua, senza sosta, l’opera di bonifica del territorio dalle micro-discariche. Questa mattina, la società Ecopiana, l’azienda individuata dalla “white list” della Prefettura ed incaricata a svolgere il servizio per effetto dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco Giuseppe Falcomatà, si è presentata ad Argillà con più uomini e mezzi per imprimere un’accelerata alla risoluzione del problema. Soltanto questa mattina sono state recuperate oltre 100 tonnellate d’immondizia ed è stata individuata e segnalata alla Polizia municipale la carcassa di un’autovettura abbandonata. Sul posto si è recato il vicesindaco Armando Neri che sta seguendo, ora dopo ora, l’incessante lavoro che consentirà il ritorno alla normalità e l’igienizzazione delle strade di ogni quartiere. “Negli ultimi due giorni – ha spiegato il vicesindaco – sono state recuperate oltre 150 tonnellate di rifiuti e questo trasmette bene la dimensione di una crisi che sta attanagliando anche Reggio, così come tutte le città calabresi, a causa del blocco degli impianti regionali privati di smaltimento”. “L’azione di bonifica – ha aggiunto Armando Neri – ha preso le mosse da Modennelle di Arghillà nord per estendersi, gradualmente, in tutte le frazioni cittadine in maniera da riconsegnare decoro, pulizia e salubrità. Dobbiamo togliere la spazzatura dalle strade, ma anche da sotto le finestre e le abitazioni per rendere la situazione dignitosa. L’obiettivo è tornare alla normalità e ci stiamo impegnando al massimo, con in testa il sindaco Giuseppe Falcomatà, la giunta, i consiglieri comunali e il fondamentale contributo di Ecopiana, affinché il progetto diventi una realtà concreta”.

