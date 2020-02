Riccardo Cucchi: “ho splendidi ricordi di Reggio Calabria. Tifosi? Ecco ciò che li contraddistingue”

12 Febbraio 2020 11:57

Riccardo Cucchi ha svelato alcuni suoi ricordi di Reggio Calabria, ovviamente legati al calcio e alla Reggina: grande stima per i tifosi amaranto

E’ la voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Riccardo Cucchi è un ricordo romantico di tutti gli appassionati per le radiocronache delle partite sulle frequenze di Radio Rai. Oggi sono trascorsi esattamente tre anni dall’ultima volta che Cucchi ha raccontato una partita, lo ha ammesso ai microfoni di Reggina Tv. L’esperto giornalista ha raccontato il suo sentimento nei confronti della città: “ho tanti ricordi legati a Reggio Calabria. Ho avuto il piacere di fare la radiocronaca di Reggina-Fiorentina, esordio amaranto in Serie A tra le mura di casa, ma anche nel caso di Italia-Portogallo. Ricordo ancora l’applauso del Granillo per Rui Costa, avversario in quel match. E’ una piazza corretta, che ha dell’accoglienza il suo punto di forza e di distinzione. E’ per questo che sinceramente sarei felice se la Reggina potesse tornare in Serie A nel tempo più breve. La massima serie ha bisogno dell’entusiasmo delle piazze del sud. Poi ribadisco, Reggio ha dei tifosi maturi e se lo merita. Reggina? Contro la Ternana ha ottenuto una grande iniezione di fiducia, adesso arriva la sfida col Catania. Altra piazza che ha fatto la storia del calcio italiano, sarà difficile anche se la squadra siciliana sta vivendo un momento complicato”.

