Regione Calabria, oggi inizia l’era di Jole Santelli: conferenza stampa a Roma, “presentiamo iniziativa di forte impatto per rilanciare questa terra all’insegna di legalità e sviluppo”

18 Febbraio 2020 11:21

Regione Calabria, alle 14:30 Jole Santelli presenta a Roma un’importante novità per la nuova stagione politica calabrese

Inizia oggi l’era di Jole Santelli alla guida della Regione Calabria: subito dopo l’insediamento di ieri alla Cittadella Regionale di Catanzaro, con il passaggio di consegne dal vicepresidente uscente Francesco Russo, oggi la neo governatrice calabrese ha convocato un’importante conferenza stampa nella sala stampa della Camera dei Deputati alle ore 14:30. Il gruppo di Forza Italia a Montecitorio ha annunciato l’incontro con i giornalisti “per fare il punto all’indomani del suo insediamento in Regione e, in questa occasione, presenterà una ‘iniziativa’ di forte impatto, a testimonianza del grande impegno per il rilancio della Calabria, all’insegna della legalità e dello sviluppo legato alle straordinarie potenzialità del territorio“. Al momento non trapela nulla sul contenuto della conferenza stampa, ma è certo che si riferisce a importanti novità sulla Giunta Regionale.

A partire dalle 14:30, su StrettoWeb, la conferenza in diretta.

Valuta questo articolo