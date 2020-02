Regione Calabria, dopo Ultimo e Savaglio altri 5 Assessori politici per completare la Giunta di Jole Santelli

21 Febbraio 2020 13:54

Jole Santelli completerà la Giunta Regionale nei prossimi giorni con 5 Assessori politici: le ultime indiscrezioni

Si è conclusa la prima fase della formazione della nuova Giunta Regionale per Jole Santelli, che ha lavorato a Roma in settimana dopo l’insediamento di lunedì a Catanzaro ed ha ottenuto due risultati importanti ottenendo l’ok all’incarico per due figure di altissimo profilo: il Capitano Ultimo all’Ambiente e l’astrofisica Sandra Savaglio a Università, Istruzione e Ricerca Scientifica. Due profili che nel loro settore di competenza avrebbero potuto fare bella figura persino come Ministri della Repubblica: il loro coinvolgimento nel progetto di Jole Santelli è già di per sè un primo successo per il neo-governatore. Due nomine che hanno fatto parlare della Calabria in tutto il Paese e alimentato le speranze dei calabresi su questa nuova legislatura.

Adesso bisognerà completare la Giunta con altri 5 Assessori (compreso il Vice Presidente), e saranno tutti politici: non è detto che siano tutti tra gli eletti in Consiglio Regionale, ma certamente arriveranno dai territori e dai partiti. L’unico nome su cui ci sentiamo ad oggi di poterci sbilanciare è quello di Pietro Molinaro, eletto nella Lega e tecnico molto competente del settore dell’Agricoltura: anche lui è una figura di grande spessore ed è già stato Presidente della Coldiretti. I partiti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc) entreranno in Giunta dando un seguito alla volontà popolare espressa democraticamente alle urne, (ricordiamo che Forza Italia con le sue tre liste ha superato il 27%, la Lega è arrivata al 12%, Fratelli d’Italia all’11% e infine l’Udc che ha sfiorato il 7%). L’intenzione con cui Jole Santelli si siederà ad interloquire con i partiti è quella di premiare il merito, nominando gli Assessori più competenti in base alle materie di cui dovranno occuparsi. Grande attesa soprattutto per la Sanità, ma anche per Bilancio e Finanze, Trasporti e Infrastrutture.

Inevitabilmente si terrà conto anche dei territori: nella discussione interpartitica si considerà anche la rappresentatività da garantire in Giunta a tutte le principali realtà territoriali e in modo particolare Reggio Calabria e Catanzaro, in quanto sia Jole Santelli che Sandra Savaglio (ed eventualmente Pietro Molinaro, se verrà nominato come ipotizziamo) sono di Cosenza.

