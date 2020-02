Regionali, Centro/Destra nel caos: la Lega non vuole Fitto e Caldoro

13 Febbraio 2020 22:00

Regionali, tensione nel Centro/Destra. Al centro dello scontro ci sono Raffaele Fitto per la Puglia e Stefano Caldoro per la Campania

Regionali– C’è il caos nel Centro/Destra sulle candidature per le prossime regionali di primavera. Matteo Salvini afferma: “ci stiamo impegnando per vedere se c’è gente nuova e coraggiosa che si vuole impegnare: per loro le porte della Lega e del centrodestra sono aperte, senza egoismi di partito. Lasciamo alla maggioranza i litigi”. Al centro della tensione ci sono Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia per la Puglia e Stefano Caldoro di Forza Italia per la Campania. Sull’europarlamentare Giorgia Meloni non intende nemmeno discutere. Anche Forza Italia annuncia battaglia: “la nostra priorità irrinunciabile – afferma Antonio Tajani – è la Campania con Caldoro. E’ il candidato scelto da Berlusconi e ratificato con un voto dal Comitato di presidenza”.

