Regionali Calabria, il candidato Filippo Surace shock a Carlo Tansi: “Lo chiamarei Cetto. Sei solo un egocentrico, mi hai fregato soldi e volevi solo un mega stipendio”

11 Febbraio 2020 12:31

“Carlo Tansi lo chiamerei Cetto Tansi “io…io…io…io” quante volte io…io sono scienziato…io decido che tu non farai una compagnia aerea…io decido che dovete versare soldi per me…io dovevo dirlo ad Angela Marcianò…io ho deciso che farò il capolista alle comunali di Reggio Calabria…io parlo delle persone assenti e dico cazzate tanto non ho replica…Sei solo un egocentrico che si attorciglierà su se stesso un frustrato della politica purtroppo non ho creduto ad amici veri che mi avevano avvisato e chiedo scusa per questo l’ho scoperto tardi dopo che mi hai fregato anche soldi e tempo lo scopo era che andavi anche tu a prendere un mega stipendio alla regione e ci sei rimasto male quindi non hai più risposto al telefono perché “io faccio quello che voglio” e ‘nto culu a chi non mi segue“.

E’ il post shock apparso oggi sul profilo Facebook di Filippo Surace, ‘terrone DOC’, come lui stesso si era definito ai nostri microfoni qualche giorno prima delle elezioni regionali (Elezioni Regionali Calabria, Filippo Surace a StrettoWeb: “Con Carlo Tansi vogliamo invertire la marcia di una regione al collasso”), che era candidato proprio tra le fila della lista civica capitanata del cosentino Carlo Tansi. Sempre tramite social Surace ha già esternato il suo sostegno ad Angela Marcianò per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Dopo aver portato dunque a casa 400 voti alle regionali, Surace ha deciso di lanciarsi nuovamente nella battaglia delle comunali sposando il progetto, anch’esso con lista civica, della Marcianò.

