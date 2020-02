25 Febbraio 2020 12:36

Reggio Calabria, Libri e Caratozzolo: “il SUL ha avuto un responso positivo per le azioni messe in campo nei confronti di Villa Aurora. Prima dall’Ispettorato territoriale del Lavoro, poi dal Giudice del Lavoro”

“Per la seconda volta nel giro di pochi giorni il SUL ha avuto un responso positivo per le azioni messe in campo nei confronti di Villa Aurora. Prima dall’Ispettorato territoriale del Lavoro, poi dal Giudice del Lavoro”. E’ quanto scrivono per il SUL Reggio Calabria Aldo Libri e Daniele Caratozzolo. “Non erano, e non sono –prosegue la nota- le uniche recriminazioni che avevamo messo in campo ed altre potrebbero aggiungersene a breve. Tuttavia noi eviteremmo volentieri il protrarsi di un contenzioso che rischia di essere infinito e pesantissimo, se solo ci fosse la volontà aziendale di discutere dei problemi veri della struttura e giungere a decisioni condivise. Ci chiediamo se questa volontà ci sia, magari agevolata dalla constatazione che una linea di scontro ad oltranza non dà risultati, soprattutto se le rivendicazioni sono oggettive e ben motivate, come nella tradizione del SUL. Questa nota vuole essere anche un appello alla ragionevolezza aziendale. Noi non demorderemo nella strategia di perseguire ogni strada che affermi i diritti collettivi o singoli dei dipendenti e siamo pronti ad ulteriori iniziative nell’interesse generale dei lavoratori e degli utenti della Clinica. Ovviamente, siccome siamo un sindacato deciso e ragionevole, se arrivassero segnali di dialogo li coglieremmo e proveremmo a concordare soluzioni nel rispetto delle leggi, dei contratti e della dignità dei lavoratori. Altrimenti la battaglia continuerà con la delusione nostra di non aver potuto svolgere il nostro compito di rappresentanza e di dover chiedere ad altre istituzioni di rimettere ordine e rispetto delle norme, come già accaduto”, conclude la nota.

