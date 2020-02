14 Febbraio 2020 11:24

Reggio Calabria: assoluzione dell’imputato F.M. dai reati di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza sulla base dell’eccezione sollevata dall’avvocato Alessandro Tamiro

E’ stato assolto l’imputato F.M. dai reati di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza sulla base dell’eccezione sollevata dall’avvocato Alessandro Tamiro per come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione di Reggio Calabria a sezione unite n.5396/2015, circa inutilizzabilità del drug test poiché assunto in violazione dell’art 114 disp di att. c.p.p..

