9 Febbraio 2020 22:31

Reggio Calabria: straordinario tramonto con l’Etna ed i Peloritani all’orizzonte, le immagini dello Stretto di Messina

Tramonto straordinario questa sera nello Stretto di Messina in questa seconda domenica di febbraio con l’Etna ed i Peloritani all’orizzonte. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo scattate da Reggio Calabria, lo spettacolo è davvero mozzafiato. In alto la fotogallery completa.

Valuta questo articolo