12 Febbraio 2020 11:37

Le foto del cimitero di Catona: all’esterno presente una montagna di rifiuti che da tempo è testimonianza dello stato di abbandono

Un chiaro messaggio dei nostri lettori è rivolto all’amministrazione comunale. Come testimoniato dalle foto allegate ad una segnalazione giunta a StrettoWeb, è triste lo stato di abbandono in cui versa da mesi la parte esterna del cimitero di Catona a Reggio Calabria. La situazione peggiora di giorno in giorno, divenendo un problema per le persone che si recano nel luogo per portare un omaggio o fare una preghiera ai propri cari.

