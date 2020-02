11 Febbraio 2020 11:05

Reggio Calabria, topi si aggirano in città a causa della sporcizia

Riceviamo quotidianamente su StrettoWeb segnalazioni di cittadini di Reggio Calabria esasperati per il degrado e la sporcizia in cui versa la città a causa del disservizio della raccolta differenziata e della presenza di rifiuti gettati ovunque in tutta le zone della città. E’ proprio di questa mattina una delle ultime segnalazioni da Via Loreto dove un simpatico topo si aggira tra i mastelli in cerca di cibo.

