14 Febbraio 2020 22:35

Reggio Calabria: segnalazione di un lettore di StrettoWeb sulla presenza di decine di topi sul Viale Europa, le immagini

Situazione di degrado sul Viale Europa a Reggio Calabria. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, decine di topi “passeggiano” indisturbati sotto una casa abitata a poche decine di metri dalla salita di via Petrillina. Un lettore scrive: “i ratti, mi preme ricordarlo sono, anche e soprattutto, portatori di infezioni. Mi domando, ma un assessore alla salute esiste? Se si è ancor più grave perchè dimostra di non interessarsi dei cittadini”, conclude.

Lettera firmata

