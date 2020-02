Reggio Calabria, Pratticò (FdI): “ennesima beffa per i tirocinanti della giustizia”

12 Febbraio 2020 12:31

Reggio Calabria, Pratticò: “il governo PD- M5S, continua ad essere sordo dinnanzi alle legittime aspettative dei tirocinanti della giustizia, che da oltre 10 anni, forniscono un valido contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, senza una minima forma contrattuale e senza le minime garanzie”

“Il governo PD- M5S, continua ad essere sordo dinnanzi alle legittime aspettative dei tirocinanti della giustizia, che da oltre 10 anni, forniscono un valido contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, senza una minima forma contrattuale e senza le minime garanzie”, è quanto scrive Nino Pratticò, esponente di Fratelli d’Italia. “Nella giornata di lunedi 10, durante la discussione del decreto milleproroghe alla Camera, l’emendamento presentato dall’onorevole Francesco Cannizzaro di Forza Italia, che prevedeva la regolarizzazione di 2.000 tirocinanti, e’ stato completamente stravolto e prevede soltanto una proroga di dieci mesi per 1.000 unità. E’ un’ altra beffa per queste figure, che da un decennio, vivono una situazione di estrema precarietà, ma in particolare per l’intero comparto della giustizia, che soffre di una cronica carenza di organico e grazie all’ apporto di queste risorse, e’ riuscito in qualche modo ad andare avanti, cercando di smaltire l’enorme mole di lavoro arretrato. Il PD e il M5S, che si sono sempre elevati a paladini delle fasce più deboli e dei lavoratori precari, hanno dimostrato per l’ennesima volta tutta la loro incoerenza ma soprattutto la mancanza di sensibilità verso chi, da un decennio sta vivendo un autentico calvario”, conclude.

Valuta questo articolo