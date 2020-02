Reggio Calabria, straordinaria offerta per i nottambuli in un noto bar del centro storico [INFO e DETTAGLI]

1 Febbraio 2020 18:42

Reggio Calabria, eccezionale offerta del noto Bar Tonino Foti, nei pressi di piazza Carmine: i dettagli

Gli amanti della vita notturna di Reggio Calabria possono approfittare di una nuova straordinaria offerta del noto bar Caffè Tonino Foti, situato in via XXI Agosto n° 59 (nei pressi di piazza Carmine): ogni giorno, dalle 22:30 della sera alle 05:30 del mattino, sarà possibile acquistare un cornetto caldo appena sfornato (o, in alternativa, una fetta di gustosa torta prodotta dalla pasticceria del Bar) e un caffè al costo di appena 1 euro. Un’ottima notizia per tutti i “nottambuli” della città, in modo particolare per i lavoratori che hanno bisogno di darsi la carica nelle ore serali, notturne o la mattina molto presto, degustando prodotti di buona qualità a una cifra molto conveniente.

