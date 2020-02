Reggio Calabria, storica operazione “Eyphemos” contro la ‘Ndrangheta: plauso dell’Upl Sicurezza

25 Febbraio 2020 16:22

De Santis: “la nostra organizzazione sindacale esprime le più fervide congratulazioni al sig. Questore per l’operazione odierna che ha visto, dopo un grande sforzo organizzativo, investigativo e coordinativo, l’arresto di 65 persone appartenenti ad uno dei clan storici di ‘ndrangheta”

“La nostra organizzazione sindacale esprime le più fervide congratulazioni al sig. Questore per l’operazione odierna che ha visto, dopo un grande sforzo organizzativo, investigativo e coordinativo, l’arresto di 65 persone appartenenti ad uno dei clan storici di ndrangheta, con ramificazioni in diverse province italiane e addirittura anche in Australia”. E’ quanto scrive il Segretario Regionale dell’Upl Sicurezza, Tiziano De Santis. “Gli operatori della Questura di Reggio Calabria, diretta sapientemente dal Questore dr. Vallone, operano in un contesto ed in una realtà davvero fra le più difficili e complicate in Italia, con diverse organizzazioni criminali a suddividersi il territorio, e solo grazie allo sforzo di ogni persona appartenente alla Polizia di Stato, si riescono ad ottenere questi risultati. Al Questore dr. Vallone i complimenti della Segreteria Nazionale, Regionale e Provinciale, convinti che un’ottima gestione non potrà che portare ad ulteriori importanti risultati”, conclude.

Valuta questo articolo