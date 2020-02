Reggio Calabria: spopola il nuovo gusto della Gelateria Cesare “BiscoCrema Pan di Stelle”

29 Febbraio 2020 15:21

Reggio Calabria, golosi all’attacco alla Gelateria Cesare per il nuovo “BiscoCrema Pan di Stelle”

Grande successo per il nuovo gusto “BiscoCrema Pan di Stelle” che sta spopolando da ieri presso la nota Gelateria Cesare sul Lungomare di Reggio Calabria. Il nuovo gusto che ieri Cesare ha presentato in anteprima alla Redazione di StrettoWeb, è in competizione con il “rivale” Nutella Biscuits che da qualche mese ha conquistato con prepotenza un posto fisso nel bancone del famoso chioschetto. La maggior parte dei clienti incuriositi dai due particolari e golosissimi gusti, li assaggia entrambi per capire qualche realmente attira di più ma la sfida è dura e decretare un vincitore è praticamente impossibile.

Nonostante sia solo il secondo giorno, il BiscoCrema Pan di Stelle ha raggiunto il sold out e ha dato una grande risposta ai golosi in delirio. Al momento e siamo solo al secondo giorno di produzione, la percentuale con il competitor Nutella bisquit è del 60% e del 40% per BiscoCrema, ciò significa che la gelateria Cesare del mitico Davide Destefano è riuscita a mettere sul piatto della bilancia due gusti realizzati con materie prime diverse ma dal gusto avvolgente.

Anche questa volta la gelateria è stata presa d’assalto e solo il primo giorno sono stati venduti oltre 40 kg di Nutella bisquits e 25 kg circa di BiscoCrema. La limited edition continua anche oggi è domani ed è possibile esprimere la preferenza su Facebook e Instagram.

