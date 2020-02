Reggio Calabria, arrestati sindaco e vicesindaco del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte: il Prefetto nomina un commissario

25 Febbraio 2020 20:24

Reggio Calabria, arrestati sindaco e vicesindaco del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il Prefetto Massimo Mariani ha disposto la nomina di un Commissario

In data odierna, a seguito dell’esecuzione delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito dell’Operazione Eyphemos, nei confronti – tra l’altro – del Sindaco, del Vice Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e di un Consigliere del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il Prefetto Massimo Mariani ha, con proprio decreto, accertato la sussistenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e, contestualmente, disposto la nomina di un Commissario con le funzioni del Sindaco e della Giunta. Al fine di assicurare il funzionamento dell’amministrazione dell’Ente, è stato nominato il Commissario prefettizio nella persona della dott.ssa Silvana Merenda, Viceprefetto in servizio presso questa Prefettura. L’adozione del provvedimento si è resa necessaria in quanto l’applicazione delle predette misure non consente l’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni proprie delle rispettive cariche, nonché lo svolgimento delle attività della Giunta comunale.

