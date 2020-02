Reggio Calabria: il Giudice del lavoro ha ritenuto infondato il ricorso contro la Sacal promosso da due ex dipendenti della Sogas

12 Febbraio 2020 18:26

Reggio Calabria: il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, in accoglimento delle tesi difensive di Sacal, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, ha rigettato il ricorso promosso nei confronti della Società da due ex dipendent della fallita Sogas

Il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, in accoglimento delle tesi difensive di Sacal Spa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, ha rigettato il ricorso promosso nei confronti della Società da due ex dipendent della fallita Sogas S.p.a. I ricorrenti, in particolare, con due diversi ricorsi contestavano a Sacal, la mancata assunzione e l’illegittimità dei bandi di selezione ad evidenza pubblica, indetti nell’anno 2017, per l’individuazione di alcune figure professionali da inserire nell’organico dello scalo di Reggio Calabria e rivendicavano, a vario titolo, il mancato inserimento nell’organico della medesima Società con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e, persino pari inquadramento giuridico professionale posseduto nella precedente Società. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto infondata la domanda cautelare, ritenendo, per l’ennesima volta, corretto l’operato di Sacal, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza per un’ottimale gestione aeroportuale.

Valuta questo articolo