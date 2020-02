Reggio Calabria: sabato al Morelli l’inaugurazione di una stanza che ricorda il soggiorno di casa per i pazienti ricoverati in day hospital

12 Febbraio 2020 11:43

Reggio Calabria, il locale ricorda il soggiorno di casa ed è stato realizzato per i pazienti ricoverati in day hospital che effettuano la terapia infusionale

Sabato mattina presso il reparto di Reumatologia del Grande Ospedale Metropolitano, Presidio Morelli di Reggio Calabria, verrà inaugurato un locale che ricorda il soggiorno di casa per i pazienti ricoverati in day hospital che effettuano la terapia infusionale. L’Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare (APMARR) ha donato gli arredi rendendolo un luogo di cura, ma che va oltre le terapie, a volte salvavita e molto costose, estendendosi a quegli aspetti che fanno sentire il paziente accolto, curato e che gli permettono di relazionarsi con gli altri. L’interior designer è stato curato dall’architetto Roberta Caldovino. “JO SI” un nome particolare che esprime il significato di avere consapevolezza di sé.

All’interno della stanza c’è la “biblioterapia” con scaffali ricchi di libri messi a disposizione dei pazienti dove la lettura del libro all’interno del contesto terapeutico diventa esso stesso terapia per il benessere psicologico. Il piano snack con gli sgabelli, un divano blu, una lampada per fare dimenticare lo stress ed i problemi ai pazienti e il blu del mare che rilassa e tranquillizza.

L’idea di realizzare questa stanza è stata della dottssa Giusy Pagano Mariano e ha lo scopo di fare soffrire meno i pazienti che scoprono di avere una malattia reumatica rara magari in un momento particolare della propria vita: giovane età, piuttosto che neo-mamme o alla vigilia del matrimonio o ancora in piena attività lavorativa non è facile da accettare.

L’obiettivo dei medici che hanno voluto questa stanza tra cui il Dott. Maurizio Caminiti (Responsabile UOSD Reumatologia GOM), la Dott.ssa Giusy Pagano Mariano (Dirigente Medico UOSD Reumatologia GOM) e la Dott.ssa Sabrina Giordano (Referente APMARR), è quello di mettere la persona al centro, di non farla sentire un numero, un paziente anonimo che rappresenta solo un caso della letteratura scientifica, ma nella stanza Blu ci sono: Giovanna, Rosa, Anna, Caterina, Angela, Maria.…donne, ma anche uomini che hanno una loro identità e che adesso faranno la terapia in ospedale sentendosi “come a casa”.

Valuta questo articolo