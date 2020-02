Reggio Calabria: bruciato vivo dentro la propria auto, ucciso dalla moglie con l’aiuto del figlio e dell’amante. La sorella: “vogliamo giustizia”

18 Febbraio 2020 22:30

Reggio Calabria: bruciato vivo dentro la propria auto, ucciso dalla moglie con l’aiuto del figlio e dell’amante. La sorella: “ci sono ancora indagini in corso, il caso non è chiuso. Vogliamo giustizia e verità per Vincenzo”

“Ci sono ancora indagini in corso, il caso non è chiuso. Vogliamo giustizia e verità per Vincenzo“. E’ quanto ha detto Rosa Maria Cordì, sorella di Vincenzo Cord’, l’uomo trovato morto nella sua auto a Roccella Jonica. La donna ha rilasciato una intervista esclusiva alla Rai: “manca ancora la verità completa”. Per l’omicidio sono stati arrestati la moglie della vittima, Susanna Brescia, il suo amante, Giuseppe Menniti, e il figlio della donna nato da un precedente matrimonio, Francesco Sfara.

