Reggio Calabria: “è necessaria la rimozione di rifiuti arborei nell’area ferroviaria di Riace Capo” [FOTO]

3 Febbraio 2020 14:00

La denuncia di Vincenzo Crea, riferente unico dell’A.N.C.A. DI. C: “in via dei Tritoni di Riace Capo è necessario rimuovere una notevole quantità di rifiuti arborei”

“A margine della via dei Tritoni di Riace Capo è stata effettuata un’attività di potatura in ambiente urbano. La notevole quantità di rifiuti arborei, in prevalenza secchi prodotti da tale intervento è stata lasciata sul posto e in gran parte depositata sotto il ponte ferroviario”, è quanto riferito dal riferente unico dell’A.N.C.A. DI. C., Vincenzo Crea. Il Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” ha poi continuato: “posto che sono presenti fattori predisponenti l’innesto di incendi e la propagazione del fuoco, si rappresenta l’urgente necessità che si disponga immediatamente la rimozione e il trasporto dei rifiuti arborei in un impianto autorizzato. I rifiuti in questione e gli alberi ancora presenti nel tratto di cui si parla insistono in uno spazio tra la recinzione ferroviaria e un muretto che costeggia la via dei Tritoni e la galleria ferroviaria lato mare posta al km 451+756, il tratto è in parte recintato. La zona è molto alberata, alcuni alberi si presentano secchi, pertanto in caso di incendio verrebbero interessati altri alberi e coinvolte l’illuminazione pubblica, tubazioni idriche e infrastrutture anche ferroviarie. Anche lato monte a qualche metro dal ponte ferroviario fuori dalla recinzione ferroviaria insistono alberi secchi e spezzati a rischio incendio, anche con riferimento a quest’ultima area va accertata la proprietà. A nostro avviso è necessario che l’Ente competente disponga il completamento dell’attività di potatura onde evitare possibili pericoli per l’incolumità pubblica e privata”.

