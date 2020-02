15 Febbraio 2020 09:52

Reggio Calabria, un cittadino indignato sulla mancata raccolta di rifiuti: “da 3 settimane nessuno passa a ritirare i rifiuti organici, carta e vetro”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un lettore indignato scrive: “in via Emilio Cuzzocrea da più di 3 settimane non ritirano i rifiuti organici, carta e vetro ma solo l’indifferenziato. Una domanda sorge spontanea: sarà per alimentare i topi? Ultimamente se ne vedono di belli grossi”, conclude il cittadino.

