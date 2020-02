Reggio Calabria, raccolta firme di Fratelli d’Italia per quattro proposte di legge [FOTO]

24 Febbraio 2020 15:04

Reggio Calabria, raccolta firme a sostegno delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Si è svolta, lo scorso weekend, anche in provincia di Reggio Calabria, la raccolta firme a sostegno delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare (elezione diretta del Capo dello Stato; abolizione dei Senatori a vita; tetto alle tasse previsto in Costituzione; supremazia dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo) promosse dalla leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In particolare i banchetti di FdI sono stati allestiti, tra gli altri, nei comuni di Gioia Tauro, Varapodio, Gerace, Bagnara Calabra, Cittanova, Rizziconi. Ad organizzare la mobilitazione nelle piazze la federazione di FdI guidata dal commissario provinciale Edmondo Cirielli. Ai banchetti hanno fatto tappa anche i neo consiglieri regionali Domenico Creazzo e Giuseppe Neri oltre a gran parte della classe dirigente provinciale di FdI. La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni anche negli altri comuni.

