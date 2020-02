Reggio Calabria, pioggia di critiche al Piano Strutturale Comunale. L’architetto De Blasio: “solo nuove tasse, cittadini e imprenditori vessati dal Comune” [VIDEO]

18 Febbraio 2020 16:18

Reggio Calabria, l’architetto Filippo De Blasio (tecnico di Fratelli d’Italia) critica aspramente il Piano Strutturale Comunale progettato dall’amministrazione Falcomatà

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa “Lidi e mare d’inverno”, presso la segreteria di Fratelli d’Italia. Durante l’incontro l’architetto Filippo De Blasio ha mosso pesanti critiche sul Piano Strutturale Comunale che l’amministrazione Falcomatà intende approvare prima delle prossime elezioni. Un disegno politico che mette in difficoltà coloro che vogliono investire sul territorio reggino: “è uno strumento che produrrà solamente fiscalità – ha esordito il tecnico di FdI – . Da qui ai prossimi mesi il cittadino e l’imprenditore dovranno aspettarsi di dover pagare tributi al comune, che ha dichiarato delle aree come urbanizzate o urbanizzabili, e su queste ha intenzione di richiedere come se fossero edificabili anche quelle aree che non sono immediatamente edificabili. Questa è una di quelle disegualità per le quali l’Italia è già stata sanzionata dall’Unione Europea e noi lo stiamo perpetuando”.

