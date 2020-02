11 Febbraio 2020 11:45

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del Protocollo d’intesa per la valorizzazione storico – culturale dell’area metropolitana. Il documento verrà sottoscritto dalla Città Metropolitana e dalla Deputazione di storia patria

Giovedì 13 febbraio, alle ore 17, presso la sala biblioteca di Palazzo Alvaro, si terrà la presentazione del Protocollo d’intesa per la valorizzazione storico – culturale dell’area metropolitana. Il documento verrà sottoscritto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Deputazione di storia patria per la Calabria. Interverranno il Sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Giuseppe Caridi. A seguire, alle ore 17 e 30, il Prof. Caridi terrà una relazione su “L’Amministrazione di Reggio in età Aragonese”.

