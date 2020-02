Reggio Calabria, al Liceo Classico “Campanella” il 5° incontro tematico nell’ambito del progetto “A- ‘ndrangheta, progettiamo una città senza crimine”

18 Febbraio 2020 09:34

Reggio Calabria: mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, si terrà il quinto incontro tematico nell’ambito del progetto “A- ‘ndrangheta, progettiamo una città senza crimine”

Mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, si terrà il quinto incontro tematico nell’ambito del progetto “A- ‘ndrangheta, progettiamo una città senza crimine”. L’incontro avrà come tema “… Bullismo e reati informatici” Coordineranno l’incontro il Questore di Reggio Calabria, Dott. Maurizio Vallone, nella sua qualità di Tutor esterno del PCTO, e il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria Rao. Interverranno il dott. Paolo Ramondino, Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la dott.ssa Genevieve Di Natale, Vice Dirigente del Compartimento Polizia Postale per la Calabria e la Dott.ssa Maria Squillace, Psicologa. L’incontro si inserisce nel progetto che prevede la partecipazione di 32 istituti scolastici, 64 docenti e 128 studenti interessati, 32 Tutor della Polizia di Stato, e 480 esperti che parteciperanno ai convegni organizzati tra la Polizia di Stato e gli studenti, che si svolgeranno nei primi sei mesi dell’anno scolastico appena iniziato, e che verteranno su diverse materie legate tutte alla violenza. Obiettivo principale del progetto, di durata biennale, è quello di diffondere la cultura della legalità tra i più giovani.

Valuta questo articolo