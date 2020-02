3 Febbraio 2020 13:43

Reggio Calabria: presso lo Spazio Open l’incontro con lo scrittore reggino Pat Porpiglia, da sempre attento alle complesse dinamiche sociali e culturali del territorio dove vive ed opera

Nell’ambito degli Incontri con l’Autore promossi dall’ Associazione Culturale Anassilaos si terrà martedì 4 febbraio alle ore 17,30 presso lo Spazio Open (via Filippini) l’incontro con lo scrittore reggino Pat Porpiglia, da sempre attento alle complesse dinamiche sociali e culturali del territorio dove vive ed opera che gli forniscono, di volta in volta, quegli spunti e sollecitazioni che alimentano una vena narrativa ricca di suggestioni e attenta all’uomo in tutte le sua sfaccettature grazie anche all’esperienza lavorativa maturata, negli anni giovanili, in Canada. Autore prolifico ha di recente pubblicato due testi “Giovani Calabresi-Speranze e delusioni” (edizione apodiafazi) e “La galera come casa” (Leonida Edizioni) su cui si soffermerà la Dott.ssa Elena Lombardo che contribuirà a delinearne meglio il profilo letterario. All’incontro, oltre all’Autore che parlerà di sé e delle sue esperienze umane e letterarie, interverrà il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida.

Valuta questo articolo