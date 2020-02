Reggio Calabria: domani la presentazione del “Play Music Festival”

18 Febbraio 2020 11:24

Reggio Calabria: l’Associazione culturale Soledad organizza una conferenza stampa di presentazione della 9^ edizione del “Play Music Festival”

L’Associazione culturale Soledad organizza una conferenza stampa di presentazione della 9^ edizione del “Play Music Festival”, in programma mercoledì 19 febbraio p.v., alle ore 17.30 a Reggio Calabria presso la Galleria d’arte Technè (Via Correttori, 6). Nel corso della conferenza in oggetto, il Direttore Artistico della manifestazione, Alessio Laganà, illustrerà nel dettaglio il ricco cartellone degli eventi in programma, che prevede 8 concerti di artisti internazionali da fine febbraio a fine aprile 2020 dal jazz all’Elettronica, dal pop Rap all’indie-folk e porrà l’accento sulle finalità socio-culturali della manifestazione. Nel corso della conferenza, seguirà, l’intervento di Sergio Gimigliano, responsabile del Peperoncino jazz festival, partner dell’evento.

Valuta questo articolo