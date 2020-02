Reggio Calabria: domani la presentazione del libro “Bapu, riusciremo a raggiungere il mare?”

10 Febbraio 2020 09:36

Reggio Calabria: domani presso la biblioteca “La Casa di Evelita” la presentazione del libro “Bapu, riusciremo a raggiungere il mare?”

Domani a Reggio Calabria la presentazione del libro “Bapu, riusciremo a raggiungere il mare?” con la presenza dell’autore Giuseppe Truini.

Ore 16,30 – Biblioteca La Casa di Evelita – Via Reggio Campi, 229

Ore 17,30 – Libreria Paoline – Via T. Campanella, 65

IL LIBRO

Davide, quindicenne scontroso e mingherlino, per non essere espulso dalla sua scuola a causa di una rissa, è costretto a interpretare la parte di Gandhi in uno spettacolo teatrale le cui prove gli impediscono di lavorare nel suo angolo di paradiso: un piccolissimo stabilimento balneare gestito dal nonno. L’incontro con Gandhi, con la sua storia, con le sue vicende non restano però a margine della vita di Davide e dei suoi compagni. Anzi! La sua lotta non-violenta diventa una provocazione che il quindicenne accoglierà, dando una svolta vincente al precipitare imprevisto degli eventi nel momento più atteso di tutto il romanzo: la messa in scena dello spettacolo.

Un romanzo di crescita, rispetto e amicizia, che riscopre il messaggio di Gandhi e lo adatta alla vita di tutti i giorni. Una lettura che insegna a vivere la Storia, nell’anno in cui si celebrano i 90 anni della famosa marcia del sale (marzo-aprile 1930), episodio-simbolo della lotta non-violenta del Mahatma.

Giuseppe Truini è nato ad Alatri nel 1979. Dopo aver abitato a Roma, Siena e Torino, è tornato a vivere ad Amaseno, il paese in cui è cresciuto, in provincia di Frosinone. Quando non gioca con suo figlio, è insegnante, scrittore e formatore di docenti. Si occupa di divulgazione culturale, di scrittura creativa, di storytelling e di nuove tecnologie per la didattica. Ha pubblicato racconti, testi teatrali e collabora con diverse scuole su tutto il territorio italiano sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Bapu. Riusciremo a raggiungere il mare? è il suo quarto romanzo.

Valuta questo articolo