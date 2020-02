28 Febbraio 2020 15:38

Reggio Calabria: Poste Italiane comunica che la chiusura per lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Postale di via Nino Bixio proseguirà fino a mercoledì 4 marzo

Poste Italiane comunica che la chiusura per lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Postale di via Nino Bixio a Reggio Calabria proseguirà fino a mercoledì 4 marzo. Pertanto l’azienda informa che per tutti i servizi postali e finanziari, compresi il pagamento dei ratei delle pensioni ed il ritiro delle raccomandate inesitate sarà disponibile l’Ufficio Postale centrale di via Biagio Miraglia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle ore 12,25.

Valuta questo articolo