Reggio Calabria, la Polizia Municipale risponde al Clubbino: “provvedimento disposto con carattere di urgenza dal SUAP comunale”

8 Febbraio 2020 11:36

Reggio Calabria, il provvedimento è stato notificato dalla Polizia Locale

In riferimento ad alcuni articoli apparsi sulla stampa inerenti la notificazione di un’ordinanza di sospensione temporanea dell’esercizio della licenza di un locale del centro cittadino si fa presente che il provvedimento è stato notificato dalla Polizia Locale con carattere di urgenza atteso che al Corpo sono demandate solo le notifiche urgenti in materia commerciale. Il provvedimento, emesso dal competente ufficio comunale (SUAP), una volta pervenuto al Comando, deve essere nell’immediatezza notificato senza che residui in capo al Dirigente del Corpo ed agli altri organi, alcun margine di discrezionalità in ordine alla tempistica. L’ordinanza avente carattere di sanzione accessoria per violazioni amministrative accertate, è atto dirigenziale non di pertinenza dell’autorità politica.

