21 Febbraio 2020 18:12

Reggio Calabria: dalla giornata di domani il Corpo di Polizia Municipale potrà usufruire di 5 nuovi autoveicoli, Alfa Giulietta, attrezzati per i servizi di polizia stradale e pronto intervento

Dalla giornata di domani il Corpo di Polizia Municipale di Reggio Calabria potrà usufruire di 5 nuovi autoveicoli, Alfa Giulietta, attrezzati per i servizi di polizia stradale e pronto intervento, che consentiranno di svecchiare il parco mezzi in dotazione e contribuiranno a velocizzare gli interventi. Con la fornitura delle nuove macchine si completa integralmente il rinnovo del parco auto. In cantiere l’acquisto di due motocicli necessari ai servizi d’istituto.

