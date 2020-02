25 Febbraio 2020 09:42

Reggio Calabria: domani presso la sala S. Giorgio al Corso l’incontro su “La poetica di Lorenzo Calogero nel secolo breve”. Relatrice della conversazione sarà Maria Festa, poetessa, scrittrice e giornalista

Mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 17:30, presso la sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, nell’ambito del ciclo di incontri “Miti e suggestioni nelle voci del Sud”, che ha l’intento di fare conoscere il pensiero e le opere di grandi autori nati nel Sud d’Italia, si svolgerà l’incontro “La poetica di Lorenzo Calogero nel secolo breve”. Relatrice della conversazione sarà Maria Festa, poetessa, scrittrice e giornalista. Lorenzo Calogero nato nel 1910, visse una esistenza solitaria e travagliata. Laureatosi in medicina, esercitò per un breve periodo la professione medica. Afflitto da una malattia nervosa, trascorse lunghi periodi della sua vita in cliniche specialistiche. Dopo la sua morte avvenuta nel 1961, in seguito alla pubblicazione postuma del volume “Opere poetiche” (Lerici), esplose il “caso letterario Lorenzo Calogero” che richiamò l’attenzione verso questa poesia ricca di suggestioni, visioni, immagini folgoranti e di echi musicali. Nella “Letteratura calabrese” Cap. VII – II Novecento, Antonio Piromalli scrive che “Il mondo lirico di Calogero è delicatissimo e musicalissimo ma si tratta di una musicalità filtrata, in cui i contorni delle ideazioni e delle immagini sono trasfigurati come attraverso un fuoco azzurro che li assottiglia e li fa evaporare”.

