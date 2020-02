Reggio Calabria: al via la Settimana della Cultura scientifica e tecnologica, ecco il programma del Planetarium Pythagoras

29 Febbraio 2020 16:45

Reggio Calabria: al via la XXIX edizione della Settimana della Cultura scientifica e tecnologica. Validato dal MIUR il programma presentato dal Planetarium Pythagoras

Per l’ottavo anno consecutivo il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria è tra gli Enti che partecipano alla Settimana nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica, giunta alla XXIX edizione, organizzata dal MIUR. Scopo dell’iniziativa è di mobilitare tutte le competenze e le energie del Paese per favorire una più capillare diffusione della cultura scientifica e tecnologica, utilizzando tutti i canali di comunicazione: scuola, università, enti di ricerca, musei ed associazioni. La ventinovesima edizione ribadisce le stesse finalità delle precedenti ed ancora una volta insiste sulla necessità di rivolgersi in particolare agli studenti con l’obiettivo di stimolare la curiosità e la passione per le materie scientifiche. Coerentemente con questi obiettivi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il Planetario, è da molti anni impegnata, ad evidenziare il ruolo culturale e formativo delle discipline scientifiche, dell’Astronomia in particolare. La contingenza determinata dal Coronavirus potrebbe limitare la presenza, nelle ore antimeridiane, degli studenti alle attività programmate ma si è ritenuto, comunque, di dare una risposta positiva all’iniziativa ministeriale organizzando conversazioni riguardanti: la scoperta dell’espansione dell’Universo e la rivoluzione dell’astrofisica; la tutela del pianeta; la salute degli oceani; risorse, sostenibilità ed inquinamento. Il tema dedicato alla scoperta dell’Universo, è quello che è più attinente alle professionalità espresse all’interno del Planetario e soprattutto coinvolge gli allievi impegnati nelle Olimpiadi Nazionali di Astronomia. Un’attenzione viene posta, anche, all’interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche che ha portato all’elaborazione del concetto, più ampio, di Educazione allo “Sviluppo Sostenibile”. Gli incontri previsti permetteranno agli studenti di costruire percorsi di approfondimento interdisciplinare, anche nell’ambito dell’Alternanza scuola – lavoro e dall’altra contribuire alla diffusione della cultura.

PROGRAMMA

Il Planetarium Pythagoras è aperto, su prenotazione, dalle 9.00 alle 12.00 per trattare gli argomenti proposti dal MIUR per la XXIX edizione della Settimana della Cultura scientifica e tecnologica.

Eventi aperti alla cittadinanza tutta:

Lunedì 2 marzo ore 21.00

Protagora e la teoria della relatività

Prof. Gianfranco Cordì – Docente di filosofia

Martedì 3 marzo ore 21.00

Un mare di plastica: buone pratiche contro l’inquinamento da scuola a casa e viceversa

Prof.ssa Melania Borzumati – Docente di fisica

Mercoledì 4 marzo ore 21.00

Dall’espansione dell’Universo all’astronomia moderna

Prof. Giovanni Palamara – Astronomo

Giovedì 5 marzo

ore 18.00

Le Olimpiadi di astronomia, tra curricularità e programma delle eccellenze

Prof.ssa Angela Misiano – Responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras

ore 21.00

L’uomo, tra ecosistema ed economia

Prof. Enzo Cristina – Docente di scienze

Venerdì 6 marzo

ore 19.00

Le Olimpiadi di astronomia: risorsa o problema?

Prof.ssa Angela Misiano – Responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras

ore 21.00

Il cielo rubato

Prof. Marco romeo – Astrofisico

Sabato 7 marzo, ore 21.00

Aperiscienza dedicato alle donne

Prof.ssa Angela Misiano – Responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras

Domenica 8 marzo, ore 11.00

Scienza Express: il Cielo raccontato ai bambini

Marica Canonico, Rosario Borrello – Esperti del Planetarium Pythagoras.

